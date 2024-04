Napoli Frosinone, Cheddira: «Spero di segnare qui in azzurro»

Walid Cheddira è stato l’eroe di Frosinone Napoli con una doppietta che è valsa il 2-2. Ecco le sue dichiarazioni

Walid Cheddira, attaccante del Frosinone , ha parlato ai microfoni di Sky dopo la doppietta al Napoli, sua squadra di proprietà.

EMOZIONE – «Sono contento, è una emozione unica soprattutto perché stiamo lottando con le unghie e con i denti per ottenere questa salvezza. Segnare in questo stadio è fantastico, spero di segnarci in futuro anche con la maglia del Napoli. Dedico questi due gol a mia madre, è la doppietta più importante della mia carriera»

MAGLIA – «No, la scambio con Osimhen. Lui è di un altro livello».

RISULTATO – «Noi sappiamo che dobbiamo dare il massimo, queste ultime partite sono le più difficili. La piazza merita questa salvezza. Sono molto felice per questo punto, per la squadra soprattutto. Andiamo avanti»