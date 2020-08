Napoli, Gattuso firma la rivoluzione con Osimhen e Mertens

Il Napoli è pronto alla rivoluzione guidata da Gattuso: Osimhen e Mertens guidano l’attacco azzurro nel nuovo ciclo

Il nuovo Napoli nasce nel ritiro di Castel di Sangro. Nella giornata di ieri il club si è allenato e ha svolto una partitella in famiglia, dalla quale sono emerse interessanti soluzioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Gattuso ha schierato Mertens alle spalle di Osimhen e completare il tridente con Ciciretti e Younes.

I movimenti hanno funzionato bene, tanto da far pensare ad una rivoluzione in attacco che potrebbe far nascere un nuovo Napoli, ovviamente sempre con la firma di Gennaro Gattuso.