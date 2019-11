Napoli, i convocati di Ancelotti: out Allan e Milik

Carlo Ancelotti ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di domani pomeriggio contro il Bologna. Out Allan e Milik

Carlo Ancelotti ha diramato l’elenco dei convocati al termine dell’allenamento odierno. Come recita il comunicato ufficiale, non sarà della partita Allan a causa di una infrazione della nona e decima costola sinistra subìta in seguito a un trauma contusivo nella gara con il Liverpool. Out anche Milik insieme a Ghoulam e Tonelli. Questo l’elenco completo.

I convocati: Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Ospina, Younes, Zielinski.