Napoli, Iaquinta: «Spalletti l’uomo giusto al momento giusto. Mi ha dato tanto»

L’ex attaccante dell’Udinese Iaquinta ha parlato di Spalletti e del lavoro che sta facendo al Napoli

Vincenzo Iaquinta, ex attaccante dell’Udinese e campione del Mondo con l’Italia nel 2006, in una intervista a Il Mattino ha parlato di Luciano Spalletti e del suo lavoro al Napoli.

SPALLETTI-NAPOLI – «L’uomo giusto al momento giusto. Sta dando tanto al gioco di una squadra che infatti è una delle più belle della serie A. Lo scudetto? Troppo presto per dirlo. Davanti hanno frenato a turno un po’ tutte, e il finale di campionato sarà tutto da vivere».

RAPPORTO CON SPALLETTI – «Spalletti è stato il primo a credere in me. Ha avuto fiducia e me l’ha trasmessa. Mi parlava, mi diceva di stare tranquillo perché avevo tutto per fare bene. Ma non solo: durante gli allenamenti insisteva tanto sulla tecnica per migliorarmi».