Napoli, il Barcellona non molla Koulibaly: Pjanic la possibile carta vincente

Calciomercato Napoli: il Barcellona non molla Koulibaly e per convincere gli azzurri punta su Pjanic

La situazione di Kalidou Koulibaly in casa Napoli si fa sempre più complicata giorno dopo giorno. Il senegalese potrebbe seriamente dire addio in estate, con il Barcellona che non molla la presa sul calciatore.

Secondo quanto riportato da Sport, per abbassare la richiesta di 35 milioni da parte di De Laurentiis i blaugrana potrebbero inserire nella trattativa il cartellino di Miralem Pjanic. A favorire il possibile scambio, il fatto che sia Koulibaly che il bosniaco hanno lo stesso agente: Fali Ramadani.