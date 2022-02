Napoli, infortunio Lozano: c’è una data per il possibile rientro

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Napoli è alla prese con l’infortunio di Lozano. Per il messicano ci sarebbe già una possibile data per il rientro

Hirving Lozano è rientrato ieri a Napoli con il braccio fasciato dopo il brutto colpo subito con il Messico. Ora lo staff medico azzurro valuterà la sue condizioni, ma le intenzioni sarebbero quelle di evitare l’intervento e andare avanti con una terapia conservativa.

Secondo quanto riportato da Tuttosport ci sarebbe già una data per il possibile rientro. Lozano potrebbe infatti tornare in campo per la sfida del Bentegodi contro il Verona del prossimo 13 marzo.