Napoli Inter, Bruscolotti: «Koulibaly simbolo della città, deve giocare»

L’ex difensore azzurro Bruscolotti ha parlato in vista di Napoli-Inter

Giuseppe Bruscolotti, storico ex difensore del Napoli, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del match tra gli azzurri e l’Inter in programma oggi.

RIVALI MILANESI – «Erano le milanesi, con la Juve c’è rivalità ma gli scudetti li giocavamo contro Milan e Inter. Coi nerazzurri fui espulso perché spinsi Altobelli. Un’altra volta saltando ci spaccammo la testa io e Nobile. E l’amico Zenga venne prima da me. Ci rispettavamo».

MARADONA – «A mezzanotte di una vigilia Inter, Ferlaino mi chiese di intervenire perché non voleva giocare. Gli dissi: “Un amico non può abbandonare la sua squadra”. Giocò».

KOULIBALY – «Juan Jesus sta facendo benissimo. Ma Kalidou è un simbolo della città».