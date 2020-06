Napoli Inter, i nerazzurri pensano al ritiro lampo solo nella giornata di sabato

L’Inter sta programmando la trasferta a Napoli per il ritorno di semifinale di Coppa Italia: possibile ritiro lampo

L’Inter sta programmando la trasferta in Campania per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Trasferta che dovrà seguire il rigido Protocollo sanitario della FIGC e che obbligherà il club a provare a isolare il più possibile il gruppo.

Per questo motivo, secondo quanto riporta Sky Sport, c’è l’idea di consumare la trasferta a Napoli solo nella giornata di sabato, invece di arrivare il giorno prima come consuetudine, con un programma che prevederebbe l’arrivo in mattinata e la partenza subito dopo il match, con ritorno in notturna a Milano.