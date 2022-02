Napoli, Inter nel mirino: gli azzurri sperano ancora nella rimonta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Napoli di Luciano Spalletti può oggi approfittare del passo falso dei nerazzurri nel derby. C’è però da superare il Venezia

Come ricorda Il Mattino, il Napoli ha oggi l’occasione di continuare a coltivare il sogno chiamato scudetto. Il passo falso dell’Inter nel derby ha riaperto tutto e la squadra di Spalletti spera.

Gli azzurri possono portarsi a -1 in classifica, ma prima ci sarà da superare l’ostico Venezia, in cerca di punti per raggiungere una salvezza tranquilla.