Al Maradona, il match valido per la 14esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Napoli ed Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Maradona, Napoli ed Inter si affrontano nel match valido per la 14esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Napoli-Inter 0-3: sintesi e moviola

90′ – 3 di recupero

89′ – Ci prova Lindstrom con un diagonale dopo essersi accentrato dalla sinistra, ma il suo tiro finisce a lato del palo.

84′ – GOL INTER – Cambio gioco su Cuadrado che mette dentro un cross basso e teso per Thuram che infila da pochi passi.

80′ – Grande parata di Sommer su Osimhen: angolo per il Napoli, sponda di testa che fa finire il pallone dalle parti del nigeriano, ma il portiere interista è attento. L’attaccante però era in offside.

68′ – Osimhen ci prova con una schiacciata di testa sul cross dalla trequarti di Natan, ma il suo pallone finisce a lato del palo.

66′ -Dumfries mette in mezzo per Lautaro che calcia di prima intenzione un rigore in movimento: pallone che finisce di molto alto.

61′ – GOL INTER – Barella arriva in corsa sul cross di Lautaro: stop a saltare i centrali del Napoli e gol del raddoppio.

57′ – Sommer mette in angolo sul diagonale di Kvara. In seguito le proteste del Napoli per il contatto tra Osimhen e Acerbi, con i partenopei che chiedono il rigore.

47′ – Gioco fermo. Dumfries a terra, dopo un primo momento di paura, l’olandese si rialza.

46′ – Inizio secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Prosteste dei calciatori del Napoli per un fallo a inizio azione tra Lautaro e Lobotka, ma l’arbitro conferma il gol.

44′ – GOL INTER – Conclusione al volo da fuori area di Calhanoglu: cross dalla sinistra di Marco, sponda prima di Dumfries e poi il velo di Barella.

39′ – Lautaro Martinez parte in sospetto fuorigioco e prova il colpo in spaccata al volo: Meret in uscita alta lo mura.

34′ – Clamorosa traversa di Politano, che si accentra dalla destra e calcia da fuori: il legno salva però Sommer.

27′ – Barella trova il fondo e crossa basso e teso per Lautaro sul primo palo: decisivo Rrahmani a chiudere in angolo.

19′ – Azione del Napoli sulla sinistra, dove Kvara serve Elmas in verticale: conclusione ravvicinata e Sommer risponde ancora presente.

17′ – Gioco fermo: de Vrij fermo a terra, possibile problema all’adduttore.

11′ – Scambio Thuram-Lautaro, con l’argentino che serve il francese. Conclusione in rete, ma c’è la bandierina che si alza. Il VAR conferma la chiamata del guardalinee

3′ – prima occasione del Napoli con una gran botta di Elmas diretta sotto l’incrocio. Grande intervento di Sommer a mettere in corner.

1′ – Calcio d’inizio.

Migliore in campo: a fine partita

Napoli-Inter 0-3: risultato e tabellino

44′ – Calhanoglu, 61′ Barella, 84′ Thuram

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi