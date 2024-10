Napoli Inter, Tardelli: «Troppo presto per dire che lo scudetto sarà cosa loro. Conte sa come si fa a stare al vertice, Inzaghi ha una rosa superiore. Ecco chi saranno gli uomini decisivi»

Le parole di Marco Tardelli sulla sfida Scudetto tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi: ecco chi è il favorito

Interrogato da La Gazzetta dello Sport sull’attuale situazione di classifica che vede un dualismo tra Napoli e capolista e Inter inseguitrice, Marco Tardelli ha espresso il suo parere:

«É troppo presto per definirla una sfida scudetto, qualcuno può ancora inserirsi. Di certo Conte è molto abituato a gestire la lotta per il tricolore, sa come si fa e non ha le coppe europee, quindi è un serio candidato. Anche Inzaghi ha dimostrato di saper lavorare per grandissimi traguardi. Inoltre la sua rosa mi pare abbia qualcosa in più rispetto al Napoli». Quanto agli uomini che saranno decisivi, ecco chi ha scelto l’ex campione del mondo del 1982: «Ora Thuram e Dimarco stanno offrendo prestazioni di alto livello, ma in ogni reparto l’Inter ha giocatori in grado di lasciare il segno. Sul Napoli dico Kvara e McTominay: sanno dare il cambio di passo. E poi naturalmente Lukaku che in Serie A ha confermato di essere determinante».