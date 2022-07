Napoli Kim, ci siamo: pressing per il sostituto di Koulibaly

Dopo una iniziale preferenza per Acerbi, il Napoli sarebbe pronto a chiudere l’acquisto di Kim per il post Koulibaly

Con la cessione di Koulibaly, il Napoli si è messo alla ricerca di un nuovo difensore centrale sul quale costruire il reparto.

Come riportato da Sky Sport, il club partenopeo avrebbe intensificato i rapporti con il Fenerbahce per Kim Min-Jae. Lo stesso gigante coreano avrebbe dato la sua priorità al passaggio nel club azzurro che ora tratta con i turchi per abbassare la clausola rescissoria da 20 milioni.