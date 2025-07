Napoli, rivoluzione sulle fasce: c’è Noa Lang, Dan Ndoye è sempre più vicino

Napoli, accelerata sulle fasce: i partenopei hanno chiuso per Noa Lang e ora preparano il colpo Ndoye per chiudere in settimana

Il Napoli accelera sul mercato per consegnare ad Antonio Conte un reparto offensivo di altissimo livello, in grado di colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Kvaratskhelia al PSG. Dopo aver definito l’arrivo di Noa Lang dal PSV – operazione chiusa ieri con lo scambio di documenti, per una cifra di 25 milioni più 5 di bonus – ora i riflettori sono puntati su Dan Ndoye, l’altro grande obiettivo individuato per ridare profondità, strappi e imprevedibilità al gioco d’attacco.

Secondo La Gazzetta dello Sport, tra il Napoli e l’esterno del Bologna c’è già un’intesa di massima per un contratto quinquennale da circa 3 milioni di euro a stagione. E anche sul fronte club le distanze si stanno assottigliando: la richiesta iniziale dei rossoblù era di 40 milioni, mentre De Laurentiis si è spinto fino a 30 più 5 di bonus, pronto a rilanciare per chiudere l’affare entro la fine della settimana. L’obiettivo è chiaro: evitare un lungo braccio di ferro e portare Ndoye a Dimaro già per l’inizio del ritiro.

Lang e Ndoye erano i due nomi cerchiati in rosso già dallo scorso gennaio, ma le rispettive società avevano preferito rimandare ogni discorso all’estate. Il Napoli, allora, ha affondato su Lang, favorito dalla forte volontà del giocatore di approdare in Serie A. Lo stesso olandese aveva provato a forzare la mano saltando alcune partite, ma il PSV aveva bloccato tutto per via degli impegni europei. Ora, però, l’affare è fatto.

Se invece il Bologna dovesse improvvisamente irrigidirsi – come accaduto in passato – il club partenopeo avrebbe già pronto un piano B: Antonio Nusa del Lipsia, talento norvegese classe 2005 già protagonista contro l’Italia.

Lang è in arrivo, Ndoye è sempre più vicino. Il Napoli lavora per costruire un attacco moderno, dinamico, ricco di soluzioni e funzionale alla rivoluzione targata Conte.