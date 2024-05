Napoli Lecce, Raspadori saluta Zielinski: «Mancherà a tutti, ragazzo speciale. L’ho sempre ammirato»

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha salutato Piotr Zielinski alla sua ultima partita con la maglia azzurra

Il centravanti del Napoli Giacomo Raspadori è intervenuto ai microfoni di DAZN prima dela sfida casalinga contro il Lecce che chiuderà la stagione.

ZIELISNKI – «Un ragazzo speciale, sin da quando sono arrivato mi ha accolto in modo fantastico. Sa come vivere lo spogliatoio, poi quello che fa in campo non devo certo dirlo io e mancherà tantissimo. L’ho sempre ammirato: è un ragazzo speciale che mancherà a tutti»