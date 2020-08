L’attaccante del Napoli, Fernando Llorente, potrebbe tornare a giocare in Spagna dopo l’interesse della Real Sociedad

Fernando Llorente potrebbe salutare il Napoli e ritornare a giocare in Spagna. Secondo quanto riportato da Sport, la Real Sociedad avrebbe mostrato il proprio interesse per l’attaccante ex Juventus.

L’agente sarebbe già in contatto con il club spagnolo per incominciare a discutere del suo ingaggio. Llorente percepisce attualmente 2 milioni di euro e la Real Sociedad vorrebbe provare ad abbassare la cifra per il suo ingaggio.