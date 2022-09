Napoli, Lozano si candida contro il Torino. Ma Spalletti...

Napoli, Lozano si candida per una maglia da titolare in vista del match contro il Torino. Ma i piani di Spalletti…

Come riferito da Il Mattino, Hirving Lozano si candida per una maglia da titolare nel prossimo match del Napoli contro il Torino.

Il messicano, con la sua Nazionale, è apparso in ottima forma, ma Spalletti starebbe pensando di mandarlo in panchina visto che il giocatore dovrà scendere nuovamente in campo anche il 28 settembre.