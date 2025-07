Lucca Napoli: sono i suoi gol a far capire perché Conte lo vuole a tutti i costi? L’analisi dell’ultimo anno dell’attaccante dell’Udinese

Il Napoli pronta a chiudere con l’Udinese per Lorenzo Lucca: ecco come ha convinto Antonio Conte a sceglierlo come rinforzo per l’attacco

Un centravanti moderno, completo, capace di segnare in ogni modo possibile. L’interesse del Napoli e degli altri top club per Lorenzo Lucca non nasce per caso, ma è il frutto di una stagione, quella appena conclusa, in cui l’attaccante dell’Udinese ha dimostrato di essere uno dei numeri 9 più efficaci e versatili della Serie A. I suoi 14 gol stagionali non sono solo un dato statistico, ma un vero e proprio manuale del perfetto finalizzatore, un repertorio di colpi che ne certifica la maturità e la prontezza per il grande salto. Analizzando le sue reti, emergono temi chiari che raccontano la sua evoluzione.

Il suo punto di forza più evidente è il dominio nel gioco aereo. Con i suoi 201 centimetri, Lucca è un gigante quasi immarcabile in area di rigore. Ben cinque dei suoi gol sono arrivati di testa: ha punito la Lazio con un taglio perfetto su assist di Thauvin, il Parma con un’incornata sul primo palo, il Cagliari con un colpo di testa su un cross teso e lungo, e sia Monza che Venezia schiacciando in rete da pochi passi. Un’arma letale che lo rende un bersaglio costante per i cross dalle fasce.

Ma Lucca non è solo un “panzer”. Ha dimostrato di avere anche velocità e freddezza negli spazi aperti. Contro l’Inter, è scattato in profondità resistendo al ritorno di Calhanoglu e battendo il portiere in caduta. Contro il Monza, ha mostrato tutta la sua forza fisica, resistendo a un contrasto prima di scaricare in rete un diagonale potente. A questo si aggiunge un’infallibilità dal dischetto: ha trasformato con sicurezza i rigori contro Salernitana e Lecce, dimostrando di essere un rigorista affidabile.

Infine, c’è la rapacità del bomber di razza. Lucca sa come farsi trovare pronto sull’errore avversario, si veda il gol alla Fiorentina, o come capitalizzare situazioni sporche, come la girata vincente su una punizione “spizzata” contro la Roma. Un mix di potenza, tecnica e opportunismo che lo rende il prototipo del centravanti che fa sognare i grandi club.