Hamsik, la dedica di Maradona: «Io e Marek l’oro di Napoli» – VIDEO

Diego Armando Maradona ha inviato al capitano del Napoli Marek Hamsik una maglia con dedica per congratularsi con lui del record di gol

Diego Armando Maradona è un personaggio mai banale. Infatti trova sempre il modo per far parlare di sé. Questa volta però il gesto del fuoriclasse argentino è da apprezzare. Ha inviato a Marek Hamsik una sua maglia della stagione 89-90, con dedica personalizzata per congratularsi per averlo superato nella classifica dei marcatori all time del Napoli. « Al mio amico Marek con tanto affetto». Così recita la dedica.

Questa maglia è però la risposta di Maradona a quella che Hamsik gli aveva spedito quando aveva eguagliato il record di 115 reti. Il Pibe de Oro ha quindi voluto rispondere così: «Marek è stato un onore ricevere la tua maglia. Ti spedisco la mia perché entrambi amiamo questo azzurro». La divisa in questione è la stessa con cui Maradona ha vinto l’ultimo scudetto della storia del Napoli. Chissà che non possa essere di buon auspicio per Hamsik e compagni.