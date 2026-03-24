Napoli schiacciasassi al Maradona: 5 partite su 8 in casa per sognare in grande in questo finale. Non succede dal dicembre 2024 che…

Napoli macchina perfetta al Maradona: 5 partite su 8 in casa per sognare in grande in chiave Scudetto. Non accade dal dicembre 2024

Come riporta Il Corriere dello Sport, per prevedere l’esito di questa incredibile stagione calcistica “Servirebbe un indovino, o magari l’aiuto delle stelle (gli astri) , per capire come finirà il campionato“. Un torneo che sembrava saldamente indirizzato è stato inaspettatamente ridisegnato dalle dinamiche delle ultime tre giornate. Il Napoli ha saputo approfittare del momento, mettendosi in scia all’Inter e aggredendo il Milan con la stessa feroce determinazione del suo allenatore. Il bilancio di questo rush primaverile è netto: sette i punti rosicchiati alla squadra di Chivu e tre a quella di Allegri.

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La continuità di risultati e il big match contro il Milan

La striscia di quattro vittorie consecutive ottenute contro Verona, Torino, Lecce e Cagliari ha permesso agli azzurri di mettere grande pressione all’Inter, rallentata dalla sconfitta nel derby di Milano. Ora, la formazione di Antonio Conte si presenta a un solo punto di distacco dai rossoneri. Un posizionamento perfetto in vista del delicatissimo scontro diretto del 6 aprile, quando al Maradona andrà in scena una sfida cruciale per blindare il secondo posto e tenere accesi sogni ben più rivoluzionari.

Il fortino Maradona: una striscia d’imbattibilità da record in Europa

Il vero segreto di questa prepotente rincorsa è il clamoroso rendimento casalingo. L’ultima sconfitta interna in Serie A risale ormai all’8 dicembre 2024. Da quel momento, il Napoli ha infilato ben 25 risultati utili consecutivi (18 vittorie e 7 pareggi), confermandosi come la squadra con la striscia d’imbattibilità aperta più lunga nei top 5 campionati d’Europa. Numeri impressionanti che hanno permesso di eguagliare il primato stabilito dal Napoli di Sarri nel 2015-2016, registrando la miglior media punti interna dell’intero torneo (2,43), con 34 punti conquistati in 14 gare contro i 35 dell’Inter in 15.

Lo sprint finale: cinque sfide decisive a Fuorigrotta

Il destino del campionato passerà proprio dallo stadio di casa. Fino al 24 maggio, traguardo della stagione, il Napoli giocherà davanti al proprio pubblico ben cinque delle otto partite rimanenti. Il calendario prevede le sfide interne contro Milan, Lazio, Cremonese, Bologna e Udinese, mentre in trasferta gli azzurri faranno visita a Parma, al sorprendente Como e al Pisa. Con la maggior parte degli scontri da disputare nel proprio tempio, la squadra non ha alcuna intenzione di smettere di sognare.