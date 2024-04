Napoli, Mezi (Ag. FIFA): «Conte ha già firmato»

L’agente FIFA Serxhio Mezi è sicuro: il prossimo allenatore del Napoli sarà Antonio Conte. Ecco le sue dichiarazioni

Serxhio Mezi, agente FIFA, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico su 1 Station Radio, del prossimo allenatore del Napoli.

CONTE – «Da quello che so, Antonio Conte ha già firmato per il Napoli di De Laurentiis. È inutile che ci parlano di Vincenzo Italiano. Conte sarà il prossimo tecnico del Napoli. È anche per questo che parlo di rivoluzione della rosa. Conosciamo De Laurentiis e conosciamo anche i tifosi, che non vorrebbero ripetere le difficoltà odierne».