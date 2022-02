Napoli, nuova maschera per Osimhen: il nigeriano si prepara al Venezia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante del Napoli Osimhen sosterrà oggi una visita di controllo con il chirurgo che lo ha operato

Victor Osimhen si prepara a tornare in campo dal 1′. Contro il Venezia, infatti, Spalletti dovrebbe riproporre il nigeriano in attacco dall’inizio. E in vista di questa partita, il bomber azzurro, come riportato da Tuttosport, si sottoporrà oggi a una visita di controllo con il dottor Tartaro, il chirurgo che lo ha operato al volto.

L’intenzione è quella di ascoltare le sensazioni di Osimhen e di mettere a punto una nuova maschera protettiva che possa essere più leggera e possa permettere al nigeriano di giocare con più disinvoltura.