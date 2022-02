Napoli, Paolo Cannavaro: «Insigne dia tutto per la squadra. Mertens? Lo terrei anche a 40 anni»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex azzurro Paolo Cannavaro ha parlato della situazione in casa Napoli di Insigne e Mertens

Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, sulle frequenze di Vikonos ha parlato delle situazioni in casa azzurra legata a Insigne e Mertens.

INSIGNE – «A Lorenzo dico una cosa che sta già facendo, cioè di dare tutto per il Napoli, la motivazione dell’addio al club la darà lui a fine stagione. Per ora fa bene a concentrarsi solo sul campo, ad onorare la maglia come sta facendo».

MERTENS – «Uno come lui lo vorrei sempre avere in squadra, anche a 40 anni. Dries ti porta in dote sempre tanti gol, se ne fa pochi supera sempre quota 15. E poi ormai è molto più napoletano di tanti partenopei».