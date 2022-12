Napoli, pericoli esteri per Kim: due top club puntano il coreano

Il Napoli deve fare attenzione ai possibili assalti dall’estero per Kim: due top club si sfidano per il difensore coreano

Come riferito dal Sunday Mirror, in estate il Napoli potrebbe già salutare Kim dopo una sola stagione in azzurro.

Il coreano, protagonista di un ottimo inizio di stagione, è infatti finito nel mirino di Real Madrid e Manchester United, pronti a sfidarsi nei prossimi mesi. Al momento, nel contratto del difensore, è presente una clausola da 45 milioni di euro valida per l’estero.