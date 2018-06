Il nome del giorno in casa Napoli è Vicente Guaita, estremo difensore di proprietà del Getafe

Pepe Reina, Luigi Sepe e Rafael, erano questi, in ordine di gerarchia, i tre portieri del Napoli nella stagione 2017/2018. Lo spagnolo difenderà i pali del Milan nella prossima annata calcistica, il napoletano ha voglia di giocare dopo essere stato a guardare per troppo tempo ed il brasiliano, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, si sta guardando intorno. Morale della favola, Cristiano Giuntoli oltre a trovare un titolare, dovrà regalare a Carlo Ancelotti almeno un dodicesimo. Tra i papabili, si legge sulle colonne de Il Corriere dello Sport, ci sarebbe Vicente Guaita.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un portiere 31enne che ha sempre militato in Spagna: cresciuto nel settore giovanile del Valencia, ha difeso anche i colori di Recreativo Huelva e Getafe. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2018 e quindi è diventato un obiettivo sensibile del Napoli. Un acquisto non troppo costoso, visto che ci sarebbe da pagare soltanto l’ingaggio, e di esperienza. Ma non sarebbe un arrivo tanto per riempire una casella, visto che Vicente Guaita, per rendimento, è stato il terzo miglior portiere della Liga. Napoles, habla espanol.