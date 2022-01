ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Napoli è vicino alla risoluzione con l’attaccante Younes e potrebbe poi andare altrove

Il Napoli sta lavorando anche per il mercato in uscita. In questi minuti è uscita la notizia che potrebbe Younes potrebbe rescindere il contratto.

I rapporti tra giocatore e Napoli non sarebbero idilliaci ed ecco che la risoluzione potrebbe essere una soluzione percorribile. A riferirlo Alfredo Pedullà.