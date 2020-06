Napoli, ritorno di fiamma per Lucas Vazquez del Real Madrid

Il Napoli è pronto ad affondare il colpo per Lucas Vazquez del Real Madrid: l’esterno costa tra i 15 e i 20 milioni di euro

Dalla Spagna viene segnalato un clamoroso ritorno di fiamma del Napoli per Lucas Vazquez, esterno spagnolo in uscita dal Real Madrid in vista della prossima sessione di calciomercato.

Il club di Florentino Perez chiede una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro per Lucas Vazquez, ma non è escluso che si possa avviare una trattativa sulla base del prestito con obbligo di riscatto.