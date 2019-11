Napoli, San Paolo gremito in vista del Salisburgo: si punta a quota 35.000

Napoli, gli azzurri di Carlo Ancelotti potranno contare sul sostegno dei propri tifosi in vista del match di questa sera contro il Salisburgo

Tanta fatica in campionato per il Napoli di mister Ancelotti che questa sera sarà impegnata nella gara di Champions contro il Salisburgo. Un match importantissimo per il cammino degli azzurri che vogliono a tutti i costi fare risultato.

A spingere i partenopei ci sarà una bella cornice di pubblico: stando ai dati riportati da Il Corriere dello Sport infatti sono già 31.000 i biglietti venduti ma non è da escludere un rush finale che faccia salire i tagliandi a quota 35.000.