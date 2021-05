Napoli, sarà Champions se... le possibili combinazioni

Il Napoli vede il traguardo Champions molto vicino. Ecco tutte le combinazioni che portano i partenopei nella coppa Europea

Il Napoli di Gattuso vede vicino l’obbiettivo qualificazione in Champions League. Oggi si deciderà il destino della squadra, che dovrà vedersela con Milan e Juventus per soli due posti nella coppa Europea. Ecco le combinazioni che qualificherebbero i partenopei.

SE VINCE – Il Napoli va in Champions League e non deve guardare risultati di Milan e Juventus.

SE PAREGGIA – Il Napoli è in svantaggio con il Milan negli scontri diretti, quindi i rossoneri dovrebbero contestualmente perdere contro l’Atalanta. Oppure la Juventus, un punto dietro, non vincere contro il Bologna.

SE PERDE – Qui la speranza si assottiglia: il Milan sarebbe qualificato per gli scontri diretti, quindi l’unica speranza sarebbe quella di una mancata vittoria della Juventus. Un pari dei bianconeri significherebbe qualificazione per il Napoli.

In caso di arrivo tutte a 76 punti (sconfitta Milan, sconfitta Napoli e pareggio Juventus) si guarderebbe la differenza reti: Milan primo in qualsiasi caso, mentre il Napoli molto in vantaggio sulla Juve