Napoli Sassuolo, quanto elogi per Mertens: «Un reato non rinnovargli il contratto»

I quotidiani sportivi hanno esaltato la prestazione di Dries Mertens in Napoli-Sassuolo

Dries Mertens è stato il grande protagonista del Napoli nella vittoria per 6-1 contro il Sassuolo. Una super doppietta per il belga, ma anche tanto lavoro sporco. Per Tuttosport, la prestazione dell’attaccante azzurro è da 8 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Assist, doppietta, aggressione al portatore di palla, ricerca della profondità: ancora una volta Mertens ha spiegato perché sarebbe un reato non rinnovargli il contratto».