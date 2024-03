Napoli, Scarlato: «Forse Osimhen non è un vero top player»

Gennaro Scarlato, ex capitano del Napoli, ha parlato di alcuni argomenti riguardanti gli azzurri tra cui Osimhen

Gennaro Scarlato, ex capitano del Napoli nonché il primo dell’era De Laurentiis, è intervenuto da ospite alla trasmissione Delietta Gol su Prima Tv.

BARCELLONA – «Con il Barcellona c’è stato un momento che il Napoli ha avuto il pallino del gioco e l’occasione di Lindstrom ha condizionato la qualificazione. Giovani del Barcellona? All’estero c’è una diversa mentalità, in Italia a 24 anni si parla ancora di giovani e uno di 17 anni non si porta neanche in Primavera».

OSIMHEN – «Mi ha impressionato vedere Osimhen, un giocatore che in Italia fa la differenza, essere in balìa dei giovani del Barcellona. Forse non è un vero top player».