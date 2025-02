Scuffet rivela: «Contento di essere a Napoli. Orgoglioso di vestire questa maglia e nel rapporto con Meret...»

Scuffet, le dichiarazioni del portiere azzurro rivelando qualche importante retroscena sul suo trasferimento alla corte del Napoli

Tramite i canali ufficiali del Napoli, il portiere Scuffet ha voluto rilasciare queste dichiarazioni.

LE PAROLE – «La mia carriera è iniziata nel mio paese (all’Aurora Remanzacco), poi sono passato subito nel settore giovanile dell’Udinese fino ad arrivare in prima squadra. Successivamente sono stato in vari club, vivendo esperienze differenti prima di arrivare qui al Napoli. Ho sempre avuto una grande passione per il calcio e ho realizzato il mio sogno. Il mio idolo da bambino era Buffon, un riferimento per tutti i portieri della nostra generazione, cresciuti con le sue grandi parate. L’esordio in Serie A è stata un’emozione enorme, il coronamento del lavoro svolto fin da ragazzino. In quella circostanza mi sono reso conto di essere passato da sogno a realtà, catapultato in un mondo grande e pieno di responsabilità. Ora sono nella stessa squadra di Alex Meret e nel club in cui in passato ha giocato anche Dino Zoff: è una bella opportunità in un ambiente che ha obiettivi importanti. Per noi friulani è un orgoglio perché significa che tutto quello che abbiamo fatto fin da ragazzini è stato fatto bene. L’impatto qui è stato davvero positivo: ho trovato un gruppo unito, con voglia di fare bene e di farlo insieme. Essere in un gruppo sano in cui si lavora al meglio è un ottimo punto di partenza. Vogliamo continuare a lottare fino in fondo, sapendo che il cammino è ancora molto lungo».