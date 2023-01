Napoli, si riapre la pista per Ounahi: le ultime

Il Napoli potrebbe tornare alla carica per il centrocampista dell’Angers Ounahi, Giuntoli al lavoro per formula e cifre

Il Napoli potrebbe tornare alla carica per il centrocampista dell’Angers Ounahi, Giuntoli al lavoro per formula e cifre.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il possibile trasferimento al Leeds di McKennie avrebbe raffreddato la pista per il marocchino. Gli azzurri, dunque, ci riprovano e se non dovesse essere per gennaio il Ds potrebbe strappare il sì per l’estate. Il costo del cartellino è tra i 15 e i 17 milioni mentre l’ingaggio sotto i 2 milioni.