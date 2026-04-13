Napoli, slitta ancora il rientro di Lukaku: altra settimana in Belgio per l’attaccante, ecco quando è previsto il suo ritorno in città. Ultimissime

Napoli, il rientro di Romelu Lukaku non avverrà nel corso di questa settimana. Ecco quando è previsto, infatti, l’arrivo del belga in città

Il ritorno di Romelu Lukaku a Napoli subisce un nuovo, inaspettato ritardo. I tifosi partenopei e lo staff tecnico dovranno attendere ancora prima di rivedere il centravanti varcare i cancelli del centro sportivo. Le indiscrezioni delle ultime ore confermano che i tempi per il suo rientro in Italia si stanno inevitabilmente dilatando rispetto alle scadenze rassicuranti ipotizzate in un primo momento.

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Le nuove tempistiche: terapie prolungate ad Anversa

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’esperto attaccante non farà capolino a breve nel quartier generale di Castel Volturno. La tabella di marcia iniziale, che prevedeva il suo approdo in Campania già nel corso di questa settimana, è stata stravolta e nuovamente rivista in base agli ultimi sviluppi. Il quotidiano sportivo ha chiarito i nuovi scenari legati alla permanenza all’estero del giocatore: “Romelu resterà in Belgio un’altra settimana, ora l’idea è che tornerà a Napoli all’inizio della prossima, intorno al 20, dopo la Lazio”. Fino a quella data, il numero 9 continuerà il proprio specifico e personalizzato percorso di recupero ad Anversa, lavorando totalmente lontano dal resto del gruppo.

L’attesa per il faccia a faccia con Antonio Conte e la dirigenza

Questa situazione di stallo prolungato e di distanza fisica alimenta inevitabilmente l’attesa e fa sorgere numerosi interrogativi sulle dinamiche interne al club. Sullo sfondo di questo ritardo, infatti, resta un nodo nevralgico da sciogliere: l’imminente e delicatissimo confronto con Antonio Conte e con la società. L’allenatore leccese e i vertici dirigenziali attendono un chiarimento faccia a faccia per pianificare il futuro immediato. A confermare questo scenario denso di aspettative è sempre il quotidiano romano, che sottolinea con precisione come il centravanti “Continuerà a curarsi ad Anversa in attesa di rientrare e di confrontarsi con il club e Conte”.

La permanenza extra del belga in patria lascia il Napoli privo del suo terminale offensivo di riferimento in una fase molto delicata del campionato. Il rientro in città, previsto a questo punto soltanto dopo l’impegno contro i biancocelesti, rappresenterà uno snodo fondamentale per ricucire lo strappo e proiettarsi verso i prossimi cruciali impegni di Serie A.