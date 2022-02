Napoli, Spalletti sull'esclusione di Tuanzebe dalla lista UEFA: «I posti quelli sono...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Napoli Spalletti ha spiegato l’esclusione dalla lista UEFA di Tuanzebe

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Venezia ha parlato anche dell’esclusione dalla lista UEFA del neo acquisto Tuanzebe.

LE PAROLE – «Tuanzebe escluso dalla lista UEFA la spiego male, però poi voi mi dovete spiegare l’esclusione di un altro perché i posti quelli sono. Il momento in cui non vuoi fare l’allenatore è quando chiami un calciatore per dirgli che non farà parte di quel torneo. All’Inter ne feci fuori 3-4, le liste erano ridotte. Fu un massacro. In questo caso esce Manolas ed entra Ghoulam che era infortunato, i numeri quelli sono. Mi dispiace comunque per Axel, ci stiamo imparando a conoscere, parla già l’italiano, ora deve curare questo problema alla schiena».

