Napoli, ecco quando potrebbe arrivare Tuanzebe

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Napoli dovrà ancora attendere prima di vedere Tuanzebe vestire l’azzurro: il suo arrivo potrebbe arrivare dopo l’Epifania

Il Napoli sta accelerando per avere il prima possibile il difensore Tuanzebe. Le tempistiche potrebbero non essere brevi visto che lo United dovrebbe risolvere il prestito con l’Aston Villa e aprirne un altro con gli azzurri.

Difficile vederlo in campo per la sfida di giovedì contro la Juventus, dunque, ma potrebbe arrivare in tempo per quella del weekend contro la Sampdoria. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.