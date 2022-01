Napoli, tutto su Alvarez: bloccarlo ora per averlo in estate come erede di Insigne

Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Napoli: gli azzurri fanno sul serio per Julian Alvarez, individuato come erede di Insigne

In estate il Napoli dovrà sostituire Lorenzo Insigne che partirà direzione Canada per vestire la maglia del Toronto. E il calciatore individuato come erede del suo attuale capitano è Julian Alvarez del River Plate. Sul classe 2000 argentino c’è mezza Europa ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri vorrebbero provare ad anticipare la concorrenza bloccando ora l’attaccante per poi portare all’ombra del Vesuvio in estate.

Gli uomini di mercato del Napoli si sarebbero già messi in contatto con l’entourage del ragazzo, che va in scadenza il prossimo inverno. Per il club partenopeo rappresenta un’opportunità di mercato, vista anche la clausola rescissoria da 20 milioni di euro comprensiva anche della percentuale riguardante l’ingaggio di Julian Alvarez che chiede 2 milioni a stagione.