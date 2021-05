Napoli Verona: cori dei tifosi partenopei, carica Champions – VIDEO

Il Napoli deve vincere contro il Verona per assicurarsi un posto in Champions League: ecco la carica dei tifosi partenopei – VIDEO

(Emanuele Catone, inviato al Maradona) – Il Napoli vuole la qualificazione in Champions League e per farlo deve vincere contro il Verona al Maradona.

All’esterno dello stadio una grande presenza dei tifosi azzurri che hanno riservato cori per la squadra per caricarli in vista dell’importantissimo match e qualche sfottò ai rivali di serata.