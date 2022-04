Napoli, Zaccheroni: «Il problema è la mancanza di abitudine a vincere»

L’allenatore Zaccheroni ha parlato dei problemi avuti dal Napoli nella corsa scudetto

Alberto Zaccheroni, storico allenatore italiano, in una intervista a Vikonos Web Radio/Tv ha parlato dei problemi avuti dal Napoli nella corsa scudetto.

ABITUDINE A VINCERE – «Manca proprio l’abitudine a vincere. Ad inizio stagione, prima della partenza, onestamente mi aspettavo un Napoli in lotta per la Champions, ero certo avrebbe fatto molto bene. La squadra ha qualità ed un allenatore che al primo anno riesce a catturare gli animi dei propri giocatori. Peccato, perché in questo finale di campionato è venuta fuori la disabitudine a vincere. Le squadre che nel Dna hanno uno storico di maggiore livello inevitabilmente hanno la meglio. Al Napoli è mancata la convinzione di poter vincere lo scudetto. Non è una questione di esperienza, perché nel Napoli gioca gente che è in azzurro da 10 anni e che disputa coppe europee e Mondiali. Piuttosto, è una questione di abitudine a giocare per traguardi prestigiosi».