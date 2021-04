Napoli, Zielinski negativo al Covid: altro tampone anche in mattinata

Dopo il falso positivo di ieri, Piotr Zielinski è risultato negativo anche all’altro tampone. Il polacco si è sottoposto questa mattina a un altro test

Dopo il falso positivo di ieri sera per Piotr Zielinski, c’è stata subito apprensione in casa Napoli per il possibile contagio al Covid-19 del polacco. Il club azzurro ha comunicato che il centrocampista è risultato negativo anche al tampone fatto ieri sera, ma che questa mattina si è sottoposto a un altro test; con l’esito che arriverà nel pomeriggio.

«Il tampone molecolare, a cui si è sottoposto Piotr Zielinski nella serata di ieri, ha dato esito negativo. Il calciatore ha ripetuto il test in mattinata insieme ai tre nazionali italiani, gli esiti sono attesi nel pomeriggio prima dell’allenamento pomeridiano».