Navas Napoli, scende in campo anche Jorge Mendes: la situazione

Calciomercato Napoli: per chiudere il passaggio di Keylor Navas in azzurro sarebbe sceso in campo anche Jorge Mendes in prima persona

Il Napoli si avvicina a grandi a Keylor Navas, l’ultimo colpo di un mercato che si è rivelato super nelle ultime settimane. E per chiudere la trattativa, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe sceso in campo anche Jorge Mendes, il super agente che cura gli interessi anche del portiere. Il procuratore starebbe mediando col PSG così da ottenere una buonuscita per Navas.

Inoltre, Giuntoli e De Laurentiis sarebbe disposti a trattare anche su una entra una tantum così da venire incontro al calciatore che a Parigi avrebbe ancora due anni di contratto per un totale di 18 milioni netti. E tutta la situazione può facilitare anche l’approdo di Fabian Ruiz al PSG, con il Napoli che potrebbe abbassare le sue pretese. Un sacrificio sia dal Napoli che dai parigini così da chiudere il doppio colpo.