Emerson Palmieri protagonista della cena dal ritiro di Coverciano con la Nazionale italiana: il difensore del Chelsea sale sulla sedia e canta ‘Ai se eu te pego’

Il ritiro della Nazionale italiana prosegue a Coverciano: in vista, i due impegni ravvicinati di Nations League contro Polonia (7 settembre) e Portogallo (10 dicembre). Intanto, questa prima parte di preparazione degli azzurri sembra proseguire serena. Tra i protagonisti del buon clima che alleggia nel gruppo del ct Roberto Mancini c’è anche Emerson Palmieri; il difensore del Chelsea, a margine della cena odierna, ha sorpreso i compagni esibendo le sue doti canore: l’ex Roma, salito in piedi su una sedia, ha intrattenuto i compagni intonando ”Ai se eu te pego’, nota canzone in lingua portoghese. A postare il video, su Instagram, il compagno di squdra al Chelsea, Jorginho. Allegria dal sapore brasileiro per un’Italia pronta a rinascere.