Nazionale, parla il ct Roberto Mancini nella conferenza stampa che anticipa l’esordio in Nations League contro la Polonia

La Nazionale italiana, dopo il raduno di ieri a Coverciano (leggi i convocati azzurri) è attesa dall’esordio in Nations League, venerdì 7 settembre a Bologna contro la Polonia. Il ct Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa, ha posto gli obiettivi nella nuova competizione: «Inizia una competizione importante, il nostro obiettivo è giocare bene e cercare di far vincere il gruppo. L’ho detto a giugno e lo ripeto adesso, sono molto fiducioso perché qui ci sono ragazzi che hanno qualità tecniche e fisiche importanti. Non ricordo un periodo con così pochi italiani in campo. è il momento più basso. Certi giovani che stanno in panchina sono più bravi di alcuni stranieri che giocano titolari. Nelle nazionali giovanili ci sono tanti ragazzi bravi e un diciannovenne bravo dovrebbe giocare in Serie A. All’estero i giovani giocano, hanno il coraggio di metterli dentro. Dobbiamo trovare un po’ di coraggio e farli giocare, speriamo che con il tempo abbiano più spazio. Bisogna trovare delle soluzioni e credo sia utile farli venire qui per farli ambientare e per capire cosa possono darci in futuro. Abbiamo lasciato anche alcuni ragazzi all’Under 21, un po’ alla volta li chiameremo».

Mancini ha poi parlato dei singoli e di De Rossi e Buffon, i quali potrebbero tornare a dare il loro contributo in Nazionale: «Ho parlato con De Rossi, è a disposizione e sa che può essere chiamato in qualsiasi momento per giocare una partita decisiva. Lo stesso discorso vale per Buffon e per tutti quelli che giocano, anche se il nostro focus è su chi c’è adesso e chi potrà esserci il prossimo anno. Quagliarella? Gli va fatto un applauso, è sempre stato un attaccante straordinario. Benassi? E’ un giocatore bravo e ha enormi margini di crescita. Bernardeschi? Non escludo un suo utilizzo anche a centrocampo». Infine, una battuta su Mario Balotelli: «È dimagrito? Sì, di 8-9 grammi. Mario spero di vederlo bene in allenamento, anche se è chiaro che avendo giocato una partita sola non possa stare fisicamente al 100%».