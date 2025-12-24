Nazionale Italiana, l’attacco convince Gattuso: da Retegui a Pio Esposito, cresce la concorrenza! Aumentano le opzioni in vista dei playoff

Nazionale Italiana: a tre mesi dai playoff Mondiali il CT osserva segnali incoraggianti dal reparto offensivo. La Gazzetta dello Sport analizza gerarchie

A tre mesi dai decisivi spareggi per il Mondiale, il CT Rino Gattuso osserva con attenzione il campionato, concentrandosi in particolare sul reparto offensivo. Ecco cosa scrive in un editoriale su La Gazzetta dello Sport Pierfrancesco Archetti: «Il ct “ascolta” il campionato, e sente che da un reparto delicato come l’attacco stanno arrivando risposte incoraggianti».

Gattuso ha puntato sulla coppia Retegui-Kean come titolari, ma è felice della «concorrenza corposa e rabbiosa» che si sta creando alle loro spalle. Retegui gioca in Arabia Saudita, un campionato «ricco per salari ma non per difficoltà tecniche», mentre Kean vive una stagione difficile con la Fiorentina.

Tra le alternative spicca Pio Esposito, che «rappresenta lo squarcio di gioventù che mette l’istinto prima del raziocinio». Il giovane attaccante dell’Inter ha segnato in ogni competizione nel 2025 e «si è tolto l’ultimo pensiero andando in rete a San Siro anche con l’Inter, dopo che ci era riuscito con la Nazionale». Nonostante la concorrenza di Lautaro e Thuram, l’infortunio di Bonny potrebbe concedergli più spazio, soprattutto in un gennaio ricco di impegni importanti per i nerazzurri.

Un altro osservato speciale è Gianluca Scamacca, che «ha ripreso ad azzannare la malasorte e alcune sue debolezze». Il gol in Champions contro il Chelsea «è servito a stimolargli la coscienza internazionale». Non è escluso nemmeno Nicolò Zaniolo, che a Udine «pare entrato in un binario sicuro e confortevole». Per entrambi, però, l’età avanza e non sono più concessi «sbalzi da teenager».

Gattuso spera anche nella crescita di altri giovani come Marco Palestra del Cagliari. In vista della doppia sfida playoff (Irlanda del Nord e poi eventualmente Galles o Bosnia), il CT ha bisogno di una «pattuglia […] folta e pronta» per conquistare il Mondiale.