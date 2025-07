Ndoye si trasferisce al Nottingham Forest: «Sono davvero felice di aver firmato per il Club»

Dan Ndoye si trasferisce al Nottingham Forest, le prime parole: «Sono davvero felice di aver firmato per il Club»

Il Nottingham Forest ha ufficializzato l’acquisto di Dan Ndoye, esterno offensivo svizzero classe 2000, proveniente dal Bologna. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club inglese, segnando un nuovo passo nella carriera internazionale del giovane talento.

Ndoye, originario di Nyon, è noto per la sua versatilità nel reparto offensivo. Può agire sia come ala destra che sinistra, grazie alla sua velocità, resistenza e abilità nel dribbling. Dopo una stagione positiva con il Bologna in Serie A, dove ha messo in mostra le sue qualità tattiche e tecniche, il calciatore ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui anche la Juventus.

La Juventus, infatti, aveva monitorato Ndoye come possibile innesto per il reparto esterni, in vista del potenziamento della rosa sotto la guida di Igor Tudor. Tuttavia, è stato il Nottingham Forest a muoversi concretamente, chiudendo l’operazione nelle ultime ore di mercato.

Con questo trasferimento, il Nottingham Forest dimostra la volontà di rinforzare la propria rosa per affrontare al meglio la nuova stagione di Premier League. Il club punta su profili giovani e dinamici come Ndoye, con esperienza internazionale ma ancora ampi margini di crescita.

Sulla firma per il Club, Ndoye ha dichiarato: «Sono davvero felice di aver firmato per il Club. È un momento davvero emozionante per il Forest e ho capito subito che volevo far parte del progetto. È una squadra davvero ambiziosa con una storia fantastica e non vedo l’ora di iniziare».

Il Chief Football Officer, Ross Wilson, ha aggiunto: «Dan è una nuova entusiasmante aggiunta alla nostra squadra e un giocatore che abbiamo seguito ampiamente per un lungo periodo di tempo. Siamo lieti che si unisca al Nottingham Forest e continui il suo ambizioso viaggio qui con noi».