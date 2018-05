Nedved, la Juve si rinforza: «Tutte vorranno batterci. Dybala…»

Le dichiarazioni del dirigente bianconero Nedved presente ad un evento per la fondazione di Vialli e Mauro: dai complimenti ad Allegri alle mosse di calciomercato

Presente all’evento “Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup 2018” il dirigente della Juventus, Pavel Nedved, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti. Ecco le sue parole: «Vanno fatti grandi complimenti all’allenatore e alla squadra. Non mi piace tornare troppo indietro nel tempo ma devo dire che è difficile chiedere di più a questa Juventus. Quanto stiamo facendo è difficile da analizzare adesso. Verrà apprezzato ancora di più nel futuro. La Juventus c’è stata sempre, anche in questa stagione. Anche se ogni tanto aveva la testa più proiettata alla Champions League. E’ stato un campionato molto bello e combattuto, la squadra è stata bravissima ad accelerare quando c’è stato bisogno».

Prosegue e conclude Nedved: «Allegri è stato molto importante, ha costruito tutto questo e in questi quattro anni è stato molto bravo. Bisogna fargli i complimenti, il lavoro in questi anni si è visto molto bene. Adesso vogliamo rinforzarci per la prossima stagione, perché tutti vorranno battere la Juventus. Il prossimo sarà un anno difficile, il Napoli ha preso Ancelotti che ha vinto ovunque e sicuramente ci proverà anche qui. Dybala? E’ un calciatore molto importante ed è sotto contratto con la Juventus, il futuro è tutto dalla sua parte e può migliorare tantissimo».