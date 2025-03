Nesta speranzoso: «Io credo ancora nella salvezza. Ecco come si dovrebbe comportare il Monza per vincere»

Nesta, allenatore del Monza, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Cagliari: importante per la salvezza

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore biancorosso Alessandro Nesta ha voluto parlare della sfida contro il Cagliari: fondamentale per il suo Monza.

LE PAROLE – «Ogni partita che passa è un’occasione in meno, dobbiamo dare un segnale e vincere una partita. Dentro di me ci credo e anche i ragazzi devono fare la stessa cosa. Keita e Mota sono importanti per noi, abbiamo giocatori importanti anche in panchina. Abbiamo recuperato anche altri giocatori, segnali sono buoni ma il tempo corre veloce»