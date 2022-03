Neymar: «Dobbiamo fare la partita della vita. Al Bernabeu è sempre speciale». Ecco le parole del brasiliano

Neymar jr. ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, ottavo di ritorno di Champions League. Ecco le sue parole:

CASEMIRO – «È il migliore nel suo ruolo ma il Real ha tanti ottimi giocatori. A noi non importa, dobbiamo fare il massimo per vincere. Per noi è meglio che non ci sia. Non siamo favoriti, abbiamo un vantaggio ma non possiamo fidarci e dobbiamo giocare meglio che a Parigi»

RITORNO IN SPAGNA AL BERNABEU – «Sono felice di essere in campo domani, giocare in Champions è stupendo. Non vediamo l’ora di cominciare e di portare a casa la vittoria. Al Bernabeu ho fatto tanti assist e gol, sono state sempre partite belle. Giocare qui è un piacere per me»

CONDIZIONI MBAPPE’ – «Sta bene. Sarà una partita speciale per tutti, anche per Messi e Ramos, il più grande rivale e uno che qui è di casa. Giocare contro il Real è fonte di grandi motivazioni»

FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE A PARIGI – «È una motivazione in più, ci fa venire più voglia di arrivarci. Il cammino è cominciato tempo fa, ora dobbiamo fare un altro passo verso l’obiettivo»