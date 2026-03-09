Nazionali
Neymar inserito nella pre lista del Brasile! Il ct Ancelotti sarà presente alla prossima partita del Santos per visionarlo
Neymar nella pre lista del Brasile: ci sarà anche al Mondiale? Ancelotti lo vedrà al Santos per valutarlo da vicino, i dettagli
Neymar torna al centro dell’attenzione in vista del prossimo Mondiale: l’attaccante è stato inserito nella pre‑lista del Brasile per le ultime due amichevoli prima della rassegna iridata, un segnale importante dopo mesi segnati da infortuni e incertezze.
A testimoniare l’interesse crescente attorno al suo stato di forma ci sarà anche Carlo Ancelotti, atteso alla prossima partita del Santos per osservare da vicino il numero 10. La presenza del commissario tecnico aggiunge ulteriore peso a un momento cruciale. Ecco cosa riporta Fabrizio Romano.
PAROLE – “Neymar è stato inserito nella pre‑lista del Brasile per le ultime due amichevoli in vista della Coppa del Mondo. Il verdetto finale arriverà nei prossimi giorni, come riportato da Lucas Musetti. Carlo Ancelotti sarà presente alla prossima partita del Santos per seguire da vicino Neymar“.
