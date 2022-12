Non solo over 30: i “giovani” in scadenza di contratto

Ecco tutti i giovani in Serie A che sono in scadenza di contratto nel prossimo 30 giugno del 2023. La lista

Se è abbastanza normale che a gennaio ci siano sparsi un po’ in tutte le squadre giocatori over 30 in attesa di rinnovo (che magari non arriverà mai), può essere leggermente più strano che anche giovani (definiamo ancora così fai 25 anni in su) trascorreranno la sessione invernale di gennaio sospesi. Tra una firma con il club di oggi, una cessione immediata o una situazione di libertà molto prossima. Ecco l’elenco squadra per squadra di coloro che si possono anche considerare come delle occasioni, con età annessa.

ATALANTA – Malinovskyi (23)

CREMONESE – Ciezkowski (21)

LAZIO – Romero (18)

NAPOLI – Zedadka (22)

ROMA – Bianda (22), Coric (25)

SAMPDORIA – Vieira (24)

TORINO – Edera (25), Gemello (22), Adopo (22)