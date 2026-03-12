Connect with us
Non solo Stankovic, 50 milioni: l’Inter ha già deciso il secondo acquisto

7 minuti ago

Il serbo tornerà alla base, ma non sarà il solo volto nuovo: pronti sessanta milioni per il colpo inseguito da oltre un anno dall’Inter

C’è fermento intorno all’Inter. Chivu e i suoi ragazzi proveranno a blindare lo scudetto nelle prossime partite, partendo dalla difficile sfida contro l’Atalanta. Vincere il campionato è l’obiettivo primario, la vera ossessione in casa nerazzurra, anche perché quella che nascerà a luglio sarà un’Inter profondamente diversa da quella di quest’anno.

Per alcuni dei calciatori oggi all’Inter, compresi alcuni big, sarà l’unica occasione per vincere a San Siro ed allora testa e gambe soltanto sul campo per tutti. Non per Marotta e Ausilio che lavorano già sul calciomercato: Stankovic junior è il primo acquisto già deciso dalla società. I ventitré milioni di euro del controriscatto saranno versati al Bruge per riportare il centrocampista serbo a casa.

Con Calhanoglu al passo d’addio, così come Mkhitaryan e Frattesi, anche la media sarà profondamente rinnovata ed allora soltanto Stankovic non basterà. C’è un nome in cima alle preferenze di Marotta ed è proprio per quel nome che l’Inter è pronta a fare anche un sacrificio economico.

L’Inter non molla Koné: il piano di Marotta

Manu Koné è il grande obiettivo di mercato per il centrocampo nerazzurro. Cercato già la scorsa estate, il francese continua ad essere un pallino di Marotta ed Ausilio che a giugno torneranno alla carica con la Roma.

Kone Inter
Kone grande obiettivo dell’Inter (Instagram Manu Kone) – Calcionews24.com

Per Koné Oaktree è pronta anche a fare un sforzo economico, mettendo sul piatto quei cinquanta milioni di euro che potrebbero spingere la società capitolina a dire sì. Le alternative non mancano, partendo da quel Mandela Keita che Chivu conosce bene avendolo allenato a Parma. Ma è Koné il vero, grande obiettivo per l’Inter e da Milano sono pronti anche a qualche sforzo pur di convincere la Roma a cederlo e battere la concorrenza estera, Psg su tutti.

Nell’affare così potrebbe entrare anche Frattesi, da tempo in orbita giallorossa, un profilo gradito anche a Gasperini: scambio più conguaglio a favore dei capitolini per rendere l’offerta ulteriormente attraente e sbaragliare la concorrenza. Potrebbe essere questo il piano di Marotta per convincere la Roma e regalare Koné a Chivu. Il nome giusto per rivoluzionare il centrocampo dell’Inter: un francese per blindare la mediana e fare la squadra ancora più forte.

Magari per continuare a vincere, quello che Lautaro e compagni dovranno fare in questo finale di stagione: conquistare il tricolore, il migliore degli addii per alcuni big. I sostituti sono già alla porta.

